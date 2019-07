Apa Kata Bobotoh Persib Bandung: Minta Benahi Lini Belakang, Beri Pesan Khusus Haryono dan Vizcarra

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Melurug ke markas PSIS Semarang di Stadion Moch Soebroto, Magelang, Jawa Tengah, Persib Bandung membawa misi kemenangan.

Kemenangan laga terakhir melawan Kalteng Putra 2-0, menjadi modal positif.

Para pemain Persib Bandung seperti Supardi Nasir, Haryono, Ezechiel NDouassel, Kim Kurniawan, dkk terlihat menikmati dan lebih rileks saat melakukan latihan sebelum ke Magelang.

Kemenangan menjadi harapan bobotoh Persib Bandung.

Banyak komentar positif di dalam kolom Apa Kata Bobotoh Tribun Jabar.

Di dalam kolom Apa Kata Bobotoh itu banyak yang meminta Persib Bandung meneruskan tren positif, memuji Ferbri Haryadi, hingga menyampaikan pesan khusus untuk Haryono dan Esteban Vizcarra.

• VIDEO JADWAL Liga 1 PSIS Semarang VS PERSIB Bandung di Indosiar

Berikut komentar di kolom Apa Kata Bobotoh Tribun Jabar:

+6285795758xxx "FEBRY H BrACE di SOKONG ESTEBAN ARTHUR jeung ABDUL AZIZ 2 Gol FEBRI bikin PERSIB bangkit lagi BTW mulai ditinggalkan PENONTON kudu maen deui di STADION SILIWANGI GBLA lagi BERMASALAH Hidup PERSIB Meunang deui Euy!

.G4RNA JEMB4R THAT'S NO WORD TO SAY HOW WONDERFUL PERSIB TODAY STAY ON ZONA CHAMPION ASIA CONGRATULATION 4 WONDERFUL PERSIB keunbae ceunah di JALAKHARUPAT ge ari MEUNANGAN mah"

Pemain Persib Bandung usai bermain imbang melawan Persija Jakarta. (Warta Kota/Feri Setiawan)

+6285720509xxx "duh... Aya meunang persib..? Mamala ka jupe jeung malivic kena kartu akumulasi ti pasit amatiran .. ? Masukan ka FIFA kalau make wasit teh kudu bener2 berkualitas jng cuma cukup dg lolos dr sertifikat . Nuhun bun "