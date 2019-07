VIDEO-Lirik Lagu dan Chord Gitar Virzha - Tentang Rindu, Ungkapan Rasa Rindu Kepada Sang Ayah

Verse 1

F G

pagi telah pergi

Em Am G

mentari tak bersinar lagi

F G

entah sampai kapan

Em Am

ku mengingat tentang dirimu

Chorus

C Em

ku hanya diam

Am A Dm

menggenggam menahan segala kerinduan

G C Em

memanggil namamu di setiap malam

Am A F G

ingin engkau datang dan hadir di mimpiku

C

rindu

Verse 2

F G

dan waktu kan menjawab

Em Am

pertemuan ku dan dirimu

F G

hingga sampai kini

Em Am G

aku masih ada disini

Chorus

C Em

ku hanya diam

Am A Dm

menggenggam menahan segala kerinduan

G C Em

memanggil namamu di setiap malam

Am A F G

ingin engkau datang dan hadir di mimpiku

C

rindu

Bridge

F G C Em A

dan bayangmu akan selalu bersandar di hatiku

F G

janji ku pastikan pula bersamamu

Instrumental

C Em A Dm Fm

C Em A Dm Fm G

Chorus

C Em

ku hanya diam

Am A Dm

menggenggam menahan segala kerinduan

Fm G C Em

memanggil namamu di setiap malam

Am A F G

ingin engkau datang dan hadir di mimpiku

Chorus

C Em

ku hanya diam

Am A Dm

menggenggam menahan segala kerinduan

Fm G C Em

memanggil namamu di setiap malam

Am A F G

ingin engkau datang dan hadir di mimpiku

F G

selalu di mimpiku

C

rindu (*)

Tentang Video Klip

VIRZHA, juara ketiga Indonesian Idol musim 8 tahun 2014 belum lama ini merilis single terbarunya yang berjudul Tentang Rindu. Lewat video klip lagu ini, Virzha kembali menjajal kemampuan aktingnya. Pasalnya, salah satu adegan dalam video klipnya, Virzha harus akting menangis.

Lewat lagu Tentang Rindu ini pula, Virzha ingin mengungkapkan rasa cintanya kepada sang ayah yang sempat tinggal jauh darinya. Virzha ingin menyampaikan pesan bahwa rindu dan rasa cinta anak pada orang tua itu selalu ada. Video klip yang diunggah di Youtube, 15 Maret 2018 ini saat naskah ini ditulis (Jumat, 19 Juli 2019, pukul 11.00 WIB) telah ditonton lebih dari 110,6 juta kali.(*)