Blitar Bandung United Kalah 1-3 dari PSMS Medan, Liestiadi Segera Evaluasi Timnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pelatih Blitar Bandung United, Liestiadi mengakui timnya kalah kelas dari PSMS Medan, Ia pun pasrah menerima timnya kalah 3-1, pada pekan ke enam Liga 2, di Stadion Teladan Medan, Jumat (19/7/2019).

Bermain di Stadion Teladan yang memiliki sejarah panjang, ujar Liestiadi tentu membuat mental anak asuhnya down.

Apalagi, pada laga tersebut tim lawan mendapat hadiah pinalti dari sang pengadil pertandingan.

"Tapi bukan berarti saya kalah gara-gara itu enggak, memang PSMS hari ini secara fair lebih bagus dari tim saya. Tetapi pemain saya hampir seluruhnya kelahiran 97, 96 dan 98 dengan gol kedua itu mereka down," ujar Liestiadi.

Suasana laga PSMS vs Blitar Bandung United dalam lanjutan Liga 2 di Stadion Teladan, Jumat (19/7/2019) (Tribun Medan / Ilham)

Liestiadi mengakui anak asuhnya sempat melakukan kesalahan fatal yang membuat timnya kalah telak 3-1. Ia pun akan segera melakukan evaluasi untuk pertandingan selanjutnya melawan Persiraja pada 23 Juli 2019.

"Gol ketiga itu salah antisipasi dari kiper saya jelas itu dia seharusnya baca permaianan karena kami bermain Compact defense, berani up kedepan. Nah, pada saat itu keputusan dia ragu-ragu, jadi over all PSMS lebih bagus dari Bandung United," katanya.