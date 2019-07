Printer PIXMA Ink Efficient G-series Mampu Cetak Banyak, Murah & Berkualitas, Lihat Harganya di Sini

Tribun Jabar/Kemal Setia Permana

Jeffrey Susanto (Branch Sales Manager Kantor Penjualan Cabang (KPC) Bandung pt. Datascrip), Marselinus Tjhai (Senior Marketing Manager of Canon Consumer System Product Division pt. Datascrip), dan Wendlie Kurniawan Business Executive of Canon Consumer System Product Division pt. Datascrip) berfoto bersama dalam Press Conference The New PIXMA Ink Efficient G – Series & PIXMA TS707, di Bandung, Kamis (18/7/2019).