Dino Patti Djalal Sebut Rich Brian Bukan Panutan Meski Berprestasi, Triawan Munaf: Lucu Aja

Melalui akun media sosial Twitter, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyebut bahwa rapper asal Indonesia yang berkarier di Amerika Serikat, Rich Brian, bukan sosok panutan.

Meski di lain sisi, Dino Patti Djalal juga mengakui bahwa Rich Brian memiliki prestasi.

"Maaf, walaupun ia mungkin berprestasi, saya sbg seorang ayah memandang rapper diaspora Rich Bryan BUKAN panutan / tauladan bagi pemuda Indonesia, mengingat tweetnya yg sering bernada jorok, porno, kasar dan kadang merendahkan wanita," tulis Dino Patti Djalal.

Twit Dino pun mengundang reaksi beragam dari para warganet.

Bahkan, kakak Rich Brian, Sonia Eryka ikut mengomentari twit Dino yang mengundang kontroversi tersebut.

Sonia mengunggah sebuah tangkapan layar sebuah twit Dino pada tanggal 20 April 2018 lalu.

"We are trying to find Indonesian rapper @richbrian to invite him to speak at Supermentor Los Angeles end of April, along with me and @ridwankamil. Can anyone help?" kutip Sonia dari twit Dino Patti Djalal.

Triawan Munaf, sebut lucu

Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf, nimbrung saat mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengutarakan pendapatnya tentang rapper muda berbakat asal Indonesia, Rich Rich Brian.

Triawan Munaf, menuliskan kata "Uhuk", saat kakak Rich Brian, Sonia Eryka, mengomentari pendapat dari twit Dino Patti Djalal.