Pelayanan KTP-el Kabupaten Bandung Kini Hanya Ada di Disdukcapil, Dijatah 100 Pemohon Per Hari

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, SOREANG - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia membatasi kuota pengadaan blangko KTP elektronik (KTP-el) untuk Kabupaten Bandung sebanyak 500 keping per minggu.

Agar pelayanan selama lima hari kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung tetap berjalan, maka jatah kuota tersebut dibagi lima menjadi 100 keping KTP-el per hari.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Salimin.

Ia mengakui antrean warga pemohon KTP-el memadati Kantor Disdukcapil setiap harinya.

"Kalau didistribusikan ke kecamatan, hanya akan kebagian sekitar 15 keping per hari per kecamatan. Maka kami ambil kebijakan, pelayanan ditarik ke sini dan dibatasi hanya melayani 100 pemohon per hari," ujarnya di Soreang, Selasa (16/7/2019).

Dengan begitu risikonya, warga pemohon harus mengantre di kantor Disdukcapil.

Bagi warga yang datang lebih dahulu, maka akan dilayani oleh Disdukcapil.

Namun banyak pula warga yang tidak kebagian, sehingga harus datang kembali keesokan harinya.

Banyak pula pemohon yang pulang dengan tangan hampa.