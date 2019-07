Dapat Honda Brio dari Super Quiz, Ini Ekspresi Wajah Dicky, Sisihkan Ribuan Peserta untuk Menang

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wajah Anantama Dicky awalnya terlihat bingung. Sabtu (13/7/2019) siang di Holywings, Jalan Karangsari, Kota Bandung, nomor id yang dimilikinya saat mengikuti Super Quiz disebut di atas panggung.

Pria asal Kopo ini maju ke tempat pengundian tapi masih dengan mimik wajah tak percaya.

"Saya enggak nyangka," kata Dicky saat berada di tempat pengundian.

Wajar jika Dicky tak percaya. Siang itu dalam pengundian Super Quiz ia berhasil mendapatkan satu mobil Honda Brio.

Super Quiz digelar sejak 1 November 2018 resmi berakhir setelah pengundian peserta.

Tiga pemenang Super Quiz berhak menerima hadiah, yakni Iphone X, motor Honda Vario, dan mobil Honda Brio.

Ariella Davina dari Super Generation mengatakan, Super Quic bermula dari diskusi ringan antar komunitas kreatif di Bandung yang digagas oleh Oz Radio.

Kemudian muncullah sebuah forum yang bernama Super Generation, wadah komunitas untuk beraktivitas, seperti musik, art, design, gastronomi, sampai sport.

Dalam pelaksanaannya, Super Generation melibatkan 3 bentuk komunikasi, yang kita sebut 3.O ( On Ground, On Air, dan On Line ).

"Dari kolaborasi antara Super Generation dan Oz Radio ini, terinisiasilah untuk membuat wadah atau tempat berkumpul serta berkreasi komunitas-komunitas eksis di Bandung dan Super Quiz hadir sebagai salah satu bentuk interaksi online dengan target audience yang berjiwa muda, dinamis, dan kreatif," kata perempuan yang akrab disapa Yela ini.