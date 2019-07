Maher Zain Siap Gelar Konser di 8 Kota, Diawali di Jakarta Diakhiri di Tasikmalaya

TRIBUNJABAR.ID - Penyanyi religi asal Swedia Maher Zain akan menggelar rangkaian mini konser di delapan kota di Indonesia.

Konser yang bertajuk "Konser Silaturahmi-Maher Zain" akan digelar pada 9-24 November 2019.

Kota-kota yang telah dijadwalkan bakal dikunjungi Maher Zain itu adalah Jakarta, Bandung, Solo, Makassar, Medan, Surabaya, Palembang, dan Taksimalaya.

Konser akan dibuka di Istora Senayan, Jakarta dan diakhiri di Graha Asia, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Konser Silaturahmi-Maher Zain akan meleburkan napas religi yang menyejukan dan damai dalam suasana konsernya.

Pada kesempatan kali ini, Maher Zain juga akan menggandeng beberapa penyanyi religi Indonesia untuk berkolaborasi, seperti grup band Wali, Fatin Shidqia Lubis, Fadly "PADI", dan Rindra and Friends.

Tiket konser ini dibanderol dengan harga berkisar Rp 450.000 hingga Rp 1.750.000. Tiket tersebut dapat diperoleh di www.konsersilaturahmimaherzain.com.

Adapun, Maher Zain mulai dikenal melalui singelnya "Insya Allah" pada tahun 2010.

Pada awal tahun 2019, Maher Zain kembali merilis singel "Thank You Allah", "Ya Nabi Salam Alayka" dan "Peace be Upon You" dan dianugerahi "Double Platinum Award" di Indonesia.

Selain itu, Maher Zain juga dikenal sebagai sosok yang sering terlibat berbagai kegiatan kemanusiaan.

Pada tahun 2013, Maher berkolaborasi menggalang donasi bagi korban angin putting beliung di Filipina dan menggelar konser untuk memberikan dukungan kepada penduduk Syria.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Maher Zain Gelar Konser di 8 Kota di Indonesia, Ditutup di Tasikmalaya"