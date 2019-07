Garuda Indonesia Cargo Sasar Pasar Kargo Domestik, Kerajinan dan Bunga Potong dari Soreang

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, SOREANG - Garuda Indonesia Cargo menyasar pasar kargo Soreang, Kabupaten Bandung dengan membuka outlet Cargo Service Center Kerjasama Operasi (KSO) atau kantor penjualan dan pelayanan kiriman kargo Soreang.

Garuda Indonesia Cargo menargetkan 35 ton angkutan kargo per bulan dari CSC KSO Soreang ini. Dengan komoditas utama kerajinan tangan (handy craft) dan bunga potong dari Bandung Selatan, Kabupaten Bandung.

Outlet CSC KSO Soreang yang berlokasi di Jalan Terusan Alfathu, Kabupaten Bandung ini diresmikan langsung oleh General Manager Garuda Indonesia Direktorat Kargo dan Pengembangan Usaha, Anandhito Prakoso, Kamis (11/7/2019).

Menurutnya Garuda Indonesia terus berupaya mengembangkan jaringan distribusi kargo dan meningkatkan layanan terhadap pengguna jasa, baik domestik maupun internasional.

"CSC Soreang merupakan CSC ke 132 yang ada di Indonesia. Kali ini Garuda Indonesia Cargo bekerjasama dengan Suryagita Nusaraya (SN) dalam pengelolaan CSC KSO Soreang ini," tuturnya seusai kegiatan, Kamis (11/7/2019) siang.

Ananditho berharap dengan adanya CSC KSO Soreang ini, masyarakat Bandung dapat menikmati layanan pengiriman barang lewat udara, ke selutuh rute yang diterbangi Garuda Indonesia.

"Pelanggan dapat mengirim barang lewat CSC berdasarkan drop dan pick-up point yang dinginkan, baik city to door, city to port maupun door to door," ujarnya.

Sedangkan bagi pelanggan yang memprioritaskan pengiriman berdasarkan kecepatan waktu, berat atau jenis komoditas dapat memilih layanan reguler atau Go Express.

"Saat ini total CSC yang tersebar di Indonesia berjumlah 132, di antaranya 64 CSC di bandara, dan 68 CSC di pusat kota. Baik yang dikelola langsung oleh Garuda Indonesia Cargo maupun mitra perusahaan," tuturnya.

Ke depan layanan melalui CSC ini diharapkan dapat menjangkau ke seluruh pelosok daerah, untuk menunjang pesatnya pengiriman kargo domestik dan internasional bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sementara Kepala Cabang PT Suryagita Nusaraya Bandung Stephen Reinaldo Tunardi menuturkan dari KSO Soreang ini Garuda Indonesia Cargo menargetkan 35 ton angkutan kargo per bulan dengan komoditi utama handy craft (kerajinan) dan bunga potong.

"Selain itu Garuda Indonesia Cargo juga melihat potensi pengembangan pengiriman kargo dari komoditi kopi dan hewan ternak. Di sini kan ada perkebunan PTPN dan perhutani juga," katanya.

