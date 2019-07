BTS Jadi Boyband Berpenghasilan Tertinggi Sedunia, Segini Penghasilannya

TRIBUNJABAR.ID - Boyband asal Korea Selatan BTS, memecahkan rekor sebagai boyband dengan penghasilan tertinggi di dunia.

BTS muncul dalam daftar Celebrity 100 yang dirilis majalah Forbes. Edisi kali ini membahas artis dengan penghasilan tertinggi versi Forbes.

Dari daftar tersebut, BTS masuk dalam posisi 43 dengan penghasilan 57 juta dollar AS sebelum pajak dalam satu tahun terakhir.

Jika dikonversi dalam rupiah, maka penghasilan BTS bernilai lebih dari Rp 800 miliar.

Selain itu, BTS juga menjadi satu-satunya artis Kpop yang masuk dalam daftar tersebut.

Penampilan BTS di Billboar Music Award 2019 nyanyikan Boy With Luv (Capture NBC)

Sebagian besar penghasilan BTS didapat dari tur Love Yourself dan Love Yourself: Speak Yourself.

Dua tur dunia tersebut mengiringi kesuksesan album trilogi Love Yourself: Her, Tear, dan Answer.

Menurut data dari Billboard Boxscore, enam konser Speak Yourself di tiga stadion di AS - Soldier Field (Chicago), MetLife Stadium (New Jersey), dan Rose Bowl (Pasadena), menghasilkan 44 juta dollar AS dari sekitar 300.000 tiket yang terjual.

Peluncuran dua film layar lebarnya, yakni Burn The Stage: The Movie (November 2018) dan BTS World Tour: Love Yourself in Seoul (Januari 2019) menambah pundi-pundi BTS.

Dari film Burn The Stage, BTS menghasilkan 18.5 juta dollar AS (Rp 256 miliar). Sedangkan BTS World Tour meraup 11,7 dollar AS (Rp 163 miliar) di luar Korea Selatan.

Sebagai informasi, boyband ini beranggotakan 7 orang, yaitu RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook.

(Kompas.com)

• Pantas Saja J-Hope BTS Berwajah Tampan, Lihat Potret Kakak Perempuannya, Sering Disebut Kembaran

• Inilah Member BTS Tertajir, Lebih Kaya dari RM dan Jungkook, Hartanya Berasal dari Album Ini

• Jajaran Nama yang Hampir Jadi Member BTS, Bukan Jimin, Jungkook, dan Jin