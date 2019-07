Rekayasa Lalu Lintas Jalan Sukajadi Jadi Satu Arah Diprediksi Kurangi 70 Persen Kemacetan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNJABAR, BANDUNG - Rekayasa lalu lintas kawasan Jalan Sukajadi rencananya dimulai 11 Juli 2019 pukul 09.00.

"Persiapan sudah 99 persen tinggal pelaksanaan," ujar Kasatlantas Polrestabes Bandung, AKBP Agung Reza, usai rapat koordinasi di Balai Kota Bandung, Rabu (10/11/2019).

Menurut Reza, rekayasa lalu lintas kawasan Jalan Sukajadi bisa mengurangi masalah kemacetan hingga 70 persen.

Jarak tempuh dari Prof Eckman ke Paris Van Java di akhir pekan bisa mencapai satu jam. Tetapi setelah rekayasa lalu lintas, jarak tempuh diprediksi hanya 5 sampai 10 menit.

"Jarak tempuh jalan bertambah tapi jarak waktu tempuh berkurang drastis," ujar Reza.

Reza mengatakan rekayasa lalu lintas dimulai pukul 09.00 WIB.

Sehingga, sebelum pukul 09.00 WIB, Jalan Sukajadi masih dua arah, agar pengguna jalan tidak kaget.

"Setelah jam 09.00, mulai 11 Juli sampai 18 Juli 2019 diberlakukan satu arah selama 24 jam," ujar Reza.

"Perubahan total selain Jalan Sukajadi juga terjadi di Jalan Cipaganti dan Setiabudi sehingga harus terus dilakukan sosialisasi dan ganti rambu," ujar Reza.

Rekayasa lalu lintas Jalan Sukajadi akan menjadi satu arah dari Jalan Pasteur ke Jalan Setiabudi.

Kemudian perubahan besar lainnya yakni arus Jalan Cipaganti yang dibalik arahnya menjadi dari Jalan Setiabudi menuju ke Pasteur dengan tetap dipertahankan satu arah.

Akibat rekayasa lalu lintas Jalan Sukajadi dan Jalan Cipaganti, setidaknya terdapat 11 transportasi umum yang melalui dua ruas jalan utama tersebut.

Sejumlah trayek angkot tersebut di antaranya Abdul Muis-Ledeng, Cicaheum-Ledeng, Cicaheum-Ciroyom, Margahayu Raya-Ledeng, Sederhana-Cipagalo, Cibaduyut-Karang Setra, St. Hall -Ciumbuleuit via Eyckman, kemudian St. Hall-Ciumbuleit via Cihampelas, selanjutnya Ciroyom-Sarijadi via Sukajadi, kemudian Ciroyom-Sarijadi via Setrasari Mall, serta terdapat Damri jurusan Leuwi Panjang-Ledeng.

