VIDEO Merdunya Suara Karen Poore Saat Bawakan Lagu Daerah Maluku

Karen Pooroe atau Karen Idol adalah seorang penyanyi muda berbakat berdarah Maluku asal Kota Bandung yang pernah menjadi Finalis Indonesia Idol.

Dalam rangka mengikuti festival Kwaku Festival 2019 di Amsterdam, Belanda, yang akan diadakan pada 27 Juli 2019, Ray Martosono dan Karen Poore meluncurkan album bertajuk "Next To The Past".

Ray Martosono dan Karen Poore meluncurkan album bertajuk "Next To The Past untuk ditampilkan di Kwaku Festival 2019 (Tribun Jabar/Putri Puspita)

Ray Martosono atau dikenal dengan Ray-M merupakan musisi muda multi instrumentalis yang hingga sekarang memegang rekor MURI memainkan alat musik terbanyak (18 alat musik).

Tak hanya pandai menyanyi, Karen juga merupakan wanita aktifis untuk pulau Maluku yang senantiasa membantu dalam pengembangan daerahnya tersebut.

Penulis: Putri Puspita

Video Prodiction: Wahyudi Utomo