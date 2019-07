Rekor Buruk Robert Rene Alberts Lawan Persija Jakarta, Bagaimana saat Bersama Persib Bandung?

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Robert Rene Alberts masih akan menjadi pelatih Persib Bandung saat menghadapi Persija Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Pelatih berkebangsaan Belanda ini menghadapi tantangan berat saat dijamu oleh Macan Kemayoran.

Selain performa Persib yang sedang buruk, rekor pertemuan Robert Alberts menghadapi Persija pun tak mulus.

Dari lima pertemuan terakhir menghadapi Persija, Robert Alberts hanya mampu mengemas satu kemenangan.

Kemenangan ini diraih Robert Alberts saat masih menukangi PSM Makassar tahun 2017 di kompetisi Liga 1.

Kala itu, PSM mampu mengatasi perlawan Persija dengan skor 1-0 melalui gol yang dicetak Wiljan Pluim.

Hasil imbang menjadi yang terbanyak diraih Robert Alberts saat bertanding menghadapi Persija.

Bahkan di tiga pertandingan terakhir, Robert Alberts bersama PSM selalu ditahan imbang Persija dengan skor 2-2.

Kekalahan pun pernah dialami Robert Alberts saat menghadapi Persija. Tepatnya pada 10 Agustus 2016 dalam kompetisi ISC A.

Kala itu striker asing Persija, Pacho Kenmogne membuat Robert Alberts harus merasakan kekalahan dengan skor 1-0.

Pada laga tengah pekan nanti, patut ditunggu apakah Robert Alberts mampu mengubah rekor tak bagus tersebut.

PSM vs Persija 2-2 (16/11/18)

Persija vs PSM 2-2 (6/7/18).

Persija vs PSM 2-2 (15/8/17)

PSM vs Persija 2-1 (30/4/17)

PSM vs Persija 0-1 (10/12/16)