Jangan Sembarang Unduh Aplikasi, Ada Aplikasi Menyerupai Update Samsung Padahal Tipu Pengguna

TRIBUNJABAR.ID - Beberapa aplikasi yang dijual di toko aplikasi, terkadang menyebabkan efek tak diinginkan pada smartphone atau gadget kita.

Satu di antaranya, ada sebuah aplikasi yang tersedia di Google Play Store yang terlihat seperti aplikasi buatan Samsung yang berfungsi untuk memperbarui firmware.

Namun, begitu diunduh, bukan pembaruan software yang didapat, melainkan redirect ke situs yang dipenuhi iklan berikut penawaran “download firmware” berbayar.

• Begini Perbandingan Kamera Smartphone Murah Oppo dan Asus, Ada yang Lebih Ngeblur

Padahal, vendor tak pernah menarik bayaran untuk update perangkatnya.

Penampilan aplikasi bernama Updates for Samsung yang jelas bukan bikinan Samsung ini rupanya cukup meyakinkan sehingga dilaporkan ada sekitar 10 juta pengguna Android yang tertipu mengunduhnya.

Analis malware CSIS Security Group, Aleksejs Kuprins, meneliti perilaku sang aplikasi mencurigakan itu dan mempublikasikan temuannya dalam sebuah artikel.

Di dalamnya, dia menuturkan bahwa Updates for Samsung menawarkan berbagai hal meragukan kepada korban, mulai dari jasa “unlock” kartu SIM seharga 20 dollar AS (Rp 282.000) hingga “update firmware” yang dibanderol 35 dollar AS (Rp 439.000).

Pembayaran pun tidak dilakukan lewat jalur resmi GooglePlay, tapi sekadar dengan memasukkan nomor kartu kredit sehingga makin mencurigakan.

“Updates for Samsung kelihatannya tidak memberikan manfaat apapun pada penggunanya kecuali menguras dompet,” tulis Kuprins.

Dilansir dari Kompas.com, Senin (8/7/2019), Kuprins menghubungi Google untuk memberitahu keberadaan aplikasi tersebut dan meminta untuk dihapus, Senin.

Sebab, meski bukan termasuk kategori malware yang secara langsung melakukan tindakan berbahaya terhadap perangkat korban, aplikasi ini terindikasi berupaya melakukan penipuan (scam).

Dikutip dari KompasTekno, Updates for Samsung kini sudah tidak ada lagi di toko aplikasi Google Play Store.

Adapun update firmware resmi dari vendor biasanya langsung disalurkan secara over-the-air ke perangkat.

Pengecekan pembaruan bisa dilakukan di perangkat Android dengan membuka menu "Setting", lalu cari opsi "Software update".

(Kompas.com/Oik Yusuf)

• Samsung Galaxy Note 10 Bakal Meluncur Bulan Depan, Simak Dulu Spesifikasinya

• Samsung dan Erajaya Group Gelar Galaxy Land Pertama di Indonesia