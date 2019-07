Kekuatan Berimbang, Ini Head to Head Persebaya vs Persib Bandung 10 Laga Terakhir

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Duel Persebaya Surabaya vs Persib Bandung akan tersaji pada pekan ke-7 Liga 1 2019 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jumat (5/7/2019).

Duel ini dipastikan akan berjalan sengit, karena dalam sejarah pertemuan, keduanya selalu menyajikan laga yang menarik.

Dari 10 pertemuan terakhir di semua kompetisi, termasuk Piala Presiden, kedua tim sama-sama mengoleksi empat kemenangan.

Sedangkan, dua laga lainnya berakhir imbang.

Musim lalu, Persebaya dan Persib Bandung sama-sama saling mengalahkan pada laga tandang.

Di putaran pertama, Persib Bandung sukses meredam perlawanan Persebaya dengan skor 3-4.

Pada laga yang digelar di Stadion GBT itu, Supardi Nasir dan Ghozali Siregar masing-masing mencetak dua gol.

Sementara pada putaran kedua, Persib Bandung yang tak bisa memainkan laga kandang di Bandung harus mengakui keunggulan Bajul Ijo dengan skor 1-4.

Selain sama kuat, kedua tim pun memiliki jumlah gol yang sama.

Tercatat, dari 10 pertemuan terakhir kedua tim mampu mencetak 17 gol ke gawang lawan.

Hal ini menunjukan bahwa Persebaya dan Persib Bandung memiliki kekuatan yang seimbang.

Berikut rekor petemuan kedua tim dalam 10 pertandingan terakhir:

- Persib Bandung vs Persebaya 2-3 (7/3/19)

- Persib Bandung vs Persebaya 1-4 (20/10/18)

- Persebaya vs Persib Bandung 3-4 (26/7/18)

- Persib Bandung vs Persebaya 3-1 (22/10/14)

- Persebaya vs Persib Bandung 1-1 (14/10/14)

- Persebaya vs Persib Bandung 0-0 (13/5/10)

- Persebaya vs Persib Bandung 2-1 (14/2/10)

- Persib Bandung vs Persebaya 4-2 (23/1/10)

- Persib Bandung vs Persebaya 1-0 (25/5/04)

- Persebaya vs Persib Bandung 1-0 (28/4/04)

