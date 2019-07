Sempat Down, Facebook-WhatsApp dan Instagram Sudah Normal Lagi Mulai Kamis Pagi Ini

TRIBUNJABAR.ID - Setelah sempat mengalami gangguan atau down, layanan Instagram dan WhatsApp (WA) kembali normal pada Kamis (4/7/2019) pagi.

Pada Rabu (3/7/2019) malam, Instagram dan WhatsApp (WA) mengalami gangguan dalam mengunggah dan mengunduh foto.

Instagram dan WA, keduanya merupakan anak perusahaan Facebook dan memiliki permasalahan yang sama.

Para pengguna Instagram mendapatkan pesan seperti "No photo description available” atau “Image may contain: food.”

Masalah lainnya yang dialami pengguna Instagram adalah tidak bisa masuk ke akun atau aplikasi mengalami crash.

Sedangkan bagi pengguna WhatsApp masalah utama adalah tidak bisa melihat update atau mengunduh kiriman gambar yang diterima oleh pengguna.

Lewat akun twitter, Instagram dan Facebook pun mengakui adanya permasalahan ini dan berjanji untuk menyelsaikan dengan segera

Dalam keterangannya, Instagram meminta maaf dan berjanji akan segera memperbaiki masalah ini secepatnya.

Sedangkan pihak Facebook juga meminta maaf dan sedang memperbaiki masalah ini.

Kembali Normal

Pantauan Tribunnews.com, Kamis pukul 09.12 WIB, layanan WhatsApp (WA) dan Instagram kembali normal.