Keterangan Resmi Facebook, Instagram dan WhatsApp yang Down Sejak Semalam

Facebook, Instagram, WhatsApp down bersamaan.

TRIBUNJABAR.ID - Instagram dan WhatsApp (WA) serta Facebook diketahui down. Ketiganya tumbang bersamaan pada Rabu (3/7/2019) malam.

Pantauan Tribunnews.com, Instagram dan WhatsApp mengalami gangguan dalam mengunggah dan mengunduh foto.

Instagram dikabarkan mengalami masalah bersama dengan WhatsApp.

Keduanya merupakan anak perusahaan Facebook dan memiliki permasalahan yang sama.

Masalah ini dikarenakan adanya masalah dalam server dan membuat pengguna di seluruh dunia mengalami masalah dalam melakukan unggahan.

Para pengguna Instagram mendapatkan pesan seperti No photo description available” atau “Image may contain: food.”

Masalah lainnya yang dialami pengguna Instagram adalah tidak bisa masuk ke akun atau aplikasi mengalami crash.

Sedangkan bagi pengguna WhatsApp masalah utama adalah tidak bisa melihat update atau mengunduh kiriman gambar yang diterima oleh pengguna.

Dari laporan Independent, masalah ini tidak hanya terjadi di Indonesia namun di seluruh dunia terutama Eropa, Amerika Selatan dan Asia Timur.

Pihak Instagram akhirnya memberikan keteringan resmi terkait tumbangnya layanan.