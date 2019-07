Atletico Madrid Tak Butuh Waktu Lama Cari Pengganti Diego Godin, Resmi Datangkan Felipe

TRIBUNJABAR.ID - Atletico Madrid tak butuh waktu lama untuk menemukan pemain yang cocok menggantikan peran Diego Godin.

Bek tangguh asal Uruguay, Diego Godin, mengakhiri kontraknya bersama Atletico Madrid musim lalu.

Ia kemudian memutuskan untuk pindah ke Inter Milan.

Peresmian kepindahan Diego Godin sudah diumumkan beberapa hari lalu.

Sebagai gantinya, Atletico Madrid mendatangkan bek asal Brasil Felipe.

Felipe sebelumnya membela klub asal Portugal Porto.

Menurut laman Twitter resmi Atletico Madrid, Filipe telah sepakat untuk menandatangani kontrak selama tiga tahun.

"The Brazilian centre-back, who arrives from Porto will land in Madrid and is to sign a three year contract with our club tomorrow. Welcome to your new home Felipe!" tulis akun Twitter Atletico Madrid.

Felipe adalah pemain berusia 30 tahun.

Ia memperkuat Porto selama tiga musim dan menjadi bagian penting klub tersebut.

