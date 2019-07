Konsumsi Ikan di Kota Tasikmalaya Masih Rendah, Dinas Perikanan Gencar Sosialisasi ke Milenial

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID, Tasikmalaya- Tingkat konsumsi ikan di Kota Tasikmalaya hingga tahun ini masih rendah.

Kepala seksi prasarana, sarana dan kelembagaan bidang perikanan dinas Pertanian dan perikanan Kota Tasikmalaya, Anisa Kardiati mengatakan di tahun 2018 angka konsumsi ikan masih 22,04 kilogram per kapita per tahun.

"Tingkat makan ikan di Tasikmalaya memang masih rendah di Jabar. 2017 di Jabar tingkatnya sudah 26 kilo per kapita per tahun. Sementara di Tasikmalaya pada 2018 baru mencapai 22,04 kg per kapita per tahun," kata dia, Selasa (2/7/2019).

Angka tersebut, ucap Anisa, jauh dari angka tingkat konsumsi ikan nasional yang sudah mencapai 46 kilogram per kapita per tahun.

"Jadi perlu kerja keras dari semua untuk meningkatkan konsumsi ikan. Kami targetkan harus sama dengan provinsi j tahun ini sebanyak 28 kilogram per kapita per tahun," jelasnya.

• Kabupaten Indramayu Baru Punya 4 Taman Keragaman Hayati, DLH: Akan Ada Taman Tambahan

• Targetkan 2023 Bebas Stunting, Pemkab Tasikmalaya Fokus Pengurangan Kasus di 6 Kecamatan

Dia mengingatkan bahwa dengan menkonsumsi ikan bisa mencerdaskan selain mudah diperoleh dan harga yang bersahabat.

Untuk meningkatkan angka konsumsi ikan, Anisa menambahkan pihaknya fokus menyosialisasikan pada generasi milenial di tingkat SMA dan SMK.

"Sebelumnya kami hanya menyasar ibu-ibu PKK, kemudian ke sekolah dasar dan TK, untuk ke depan kami akan gencarkan ke milenial supaya mereka cepat menggelorakan program gemar makan ikan," tambah dia.