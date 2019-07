Welcome Diego Godin, Inter Milan Punya Sheriff Baru di Lini Belakang Musim Depan

TRIBUNJABAR.ID - Lini belakang Inter Milan bakal semakin kokoh di musim ini.

Nerazzuri secara resmi mengumumkan eks bek Atletico Madrid Diego Godin telah menandatangani kontrak.

Diego Godin akan memperkuat Inter Milan selama tiga tahun ke depan atau sampai 30 Juni 2022.

Akun Twitter Inter Milan mengabarkan tentang hal ini.

"There's a new sheriff in town @diegogodin is an Inter player!" tulisnya.

Ya, kedatangan Diego Godin ibarat sheriff bagi lini pertahanan Inter Milan yang musim lalu kebobolan 33 gol di Serie A Italia.

Laman resmi Inter mengulas sedikit tentang perjalanan karier Diego Godin.

Pemain ini lahir tanggal 16 Februari 1986.

Semasa junior ia pernang memperkuat Montevideo.

Ia juga sempat membela Nacional sebelum akhirnya pindah ke Spanyol setelah direkrut Villareal.

Tahun 2010, ia hijrah ke Atletico Madrid.

Dia membantu Atletico Madrid meraih La Liga di musim 2013-2014.

Ia juga meraih satu Copa del Rey, Spanish Supercup, piala Liga Europa, dan tiga Piala Super Eropa.

Tahun 2011, ia membantu Uruguay meraih gelar juara Copa America.

