Artis Cantik Asal Korea Selatan Ini Tewas di Hotel, Diduga Bunuh Diri

TRIBUNJABAR.ID - Satu lagi selebriti Negeri Ginseng yang diduga tewas bunuh diri.

Artis peran senior Jeon Mi Sun ditemukan tewas di sebuah kamar hotel di Jeonju, Provinsi Jeolla Utara, Korea Selatan, pada Sabtu (29/6/2019).Dilansir dari Kompas.com, Manajer Jeon Mi Sun langsung meminta bantuan ketika ia menemukan artisnya dalam kondisi mengenaskan di kamar mandi hotelnya.

Sebuah sumber dari pemadam kebakaran Jeolla Utara menyatakan, "Saat itu, sekitar pukul 11.43 (waktu setempat), ketika kami menerima telepon dan ditugaskan. Dia tidak bernapas, tidak sadar, tidak memiliki denyut nadi, dan jantungnya tidak berdetak ketika kami tiba. EKG (elektrokardiogram) menunjukkan keadaan asistol. Dia tidak dipindahkan ke rumah sakit dan kami telah menyerahkan kasus itu kepada polisi."

Polisi saat ini sedang melakukan penyelidikan, dan penyebab kematiannya diduga bunuh diri. Agensinya telah menyatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan ke Jeonju dan akan merilis pernyataan resmi kemudian.

Jeon Mi Sun memulai debut sebagai aktris pada tahun 1990 dan telah memiliki filmografi film, drama, dan drama yang terkenal.

Drama terbarunya adalah drama Monday-Tuesday tvN He Is Psychometric dan film The King's Letters yang dijadwalkan akan dirilis pada Juli mendatang.

Sebelum ditemukan meninggal dunia, Jeon Mi Sun berada di hotel untuk pertunjukan Jeonju dalam drama 3 Days and 2 Nights with My Mother.