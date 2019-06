Mengenal Tipe-tipe Makeup Sesuai Jenis Kulit Wanita oleh Dokter Cantik dr Jeanatasia Kurnia Sari

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebagian besar perempuan menggunakan makeup agar tampilannya makin cantik dan menarik.

Dewasa ini, berbagai inovasi makeup semakin berkembang. Tren make up juga sudah berganti seiring zaman dan semakin banyak diikuti oleh kaum hawa.

Namun, tahukah girls apa saja make up yang cocok dengan jenis kulit kamu?

dokter ahli kulit dr Jeanatasia Kurnia Sari, menuturkan, tidak semua tipe makeup cocok untuk berbagai jenis kulit wanita.

"Sebelum membeli make up, lebih baiknya kita mengenal dulu seperti apa jenis kulit kita. Jika sembarangan saja membeli make up, bisa-bisa mengakibatkan kulit rusak ataupun terjadinya kangker kulit," ujar dr Jeanatasia kepada Tribun Jabar, ditemui di acara Beauty Talk, Bandung Creative Hub, Jalan Laswi No 7 Bandung, Rabu (26/6/2019).

dr Jeanatasia menjelaskan, jenis kulit wanita itu berbeda-beda. Ada yang memiliki kulit normal, kulit berminyak, dan kulit kring.

Menurut dr Jeanatasia, jenis kulit normal adalah yang paling aman bagi wanita untuk ber-makeup.

"Alasannya, kulit jenis ini cenderung tidak berminyak dan kering. Pakai berbagai tipe makeup pun tidak akan ada masalah dengan jenis kulit normal," tutur dr Jeanatasia.

Tipe makeup yang paling sering digunakan kulit normal adalah face tonner yang menggandung PH Balance, eye brow dengan shimmer atau tanpa shimmer, bebas pilih bedak serbuk atau compac powder, bush on dan eye shadow berbentuk pasta atau powder.