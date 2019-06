Cari Tempat Makan Saat Festival KAA? Coba Saja ke Garden Restaurant di Hotel Savoy Homman

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bangunan tua di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung bergaya art deco yang berdiri sejak 1939 ini memiliki nilai sejarah tinggi.

Bangunan itu sdalah Hotel Savoy Homann, hotel yang menjadi tempat beristirahatnya presiden pertama Indonesia Soekarno ketika hadir di peringatan Konferensi Asia Afrika pada 1955.

Menjelang hadirnya festival parade Asia Afrika yang akan diselenggarakan pada Sabtu (29/6/2019), Hotel Savoy Homann meresmikan Garden Restaurant yang baru saja selesai direnovasi.

Dalam peresmian Garden Restaurant, dihadiri oleh Ketua Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia, Hilzahra, para Komisaris, Direktur dan disaksikan oleh General Manager, seluruh karyawan Hotel Savoy Homann.

"Saya berharap dengan diresmikannya Garden Restaurant yang baru ini bisa meningkatkan kualitas restoran dan menjadikan tempat kuliner terbaik di Kota Bandung," ujar Hilzahra di Savoy Homann, Jalan Asia Afrika No No 112, Kamis (27/6/2019).

Renovasi baru ini terdiri dari ornamen garis -garis disetiap sudutnya dan didominasi warna abu-abu sehingga tampilannya terlihat seperti berada di kebun dengan gaya art deco.

• 6 Fakta Retaknya Rumah Tangga Song Joong Ki dan Song Hye Kyo, Sudah 9 Bulan Pisah Ranjang

Hampir setiap sudutnya dibuat begitu instagramable untuk dijadikan latar belakang foto.

Aura taman hijau sudah langsung terasa begitu melangkahkan kami di area restoran.

Suasana taman semakin kental terasa dengan tumbuhan yang bergelantungan di mana-mana. Berbagai macam bunga pun turut bermekaran di berbagai sudut.

Garden Restaurant semakin sempurna dengan berbagai hidangan khas Nusantara dan western yang dapat memanjakan lidah.

• 5 Fakta di Balik Sidang Putusan MK Hari Ini, dari Adanya Aksi Massa hingga Unggahan Prabowo

Public Relations Savoy Homann, Revinna Tova Nugraha mengatakan makanan favorit yang cocok menjadi makanan pembuka saat sore adalah siomay bakar.

"Kami juga memiliki menu andalan di Garden Restaurant yaitu Rijjstafel yang sudah hadir pada masa keluarga Homann," ujarnya.

Pengunjung juga bisa menikmati makan all you can eat dan tersedia juga Dermaga Barbeque setiap pukul 18:00 – 21:00 pada hari Jumat & Sabtu hanya Rp 158.000,-nett.