Business Matching Pengembangbiakan Domba dan Pengenalan Produk Jasa dan Keuangan

TRIBUNJABAR.ID, GARUT -- Bupati Kabupaten Garut H Rudi Gunawan SH MH MP didampingi Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat Triana Gunawan beserta SEVP Komesial dan UMKM bank bjb Beny Riswandi menghadiri kegiatan aksi nyata TPKAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 di PT Agro Investama, Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, Rabu (26/6/2019).

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) merupakan suatu forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Adapun program kerja TPKAD Provinsi Jawa Barat tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- Peningkatan layanan keuangan kepada masyarakat melalui pembukaan dan optimalisasi Agen Bank (Laku Pandai) di desa.

- Perluasan akses KUR dan kredit lainnya untuk UMKM petani, nelayan dan BUMDesa.

- Memberikan edukasi tentang produk dan jasa keuangan lainnya (asuransi mikro, dana pension dan gadai)

- Memfasilitasi intermediasi antara pelaku UMKM di desa dan pengusana (off takers) dengan memanfaatkan industry jasa keuangan (business matching)

- Kajian potensi akses keuangan daerah.

(Istimewa)

Tahun 2019 TPKAD Provinsi Jawa Barat telah menetapkan tema program meningkatkan inklusi keuangan menuju Desa juara, salah satu rincian program dimaksud adalah memfasilitasi intermediasi antara pelaku UMKM di Desa dan pengusaha (off takers) dengan memanfaatkan industri jasa keuangan (Business Matching).

Dengan Terselenggaranya business matching dapat memperluas jaringan bisnis para pengusaha daerah, hal ini diharapkan menjadi salah satu pendongkrak majunya para pengusaha.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan MOU antara bank bjb dengan HPDKI (Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia), penandatanganan perjanjian kredit dengan pertenak yang memperpanjang fasilitas KUR serta pemberian dana bergulir bagi 2 kelompok pengembangbiakan domba sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

(Istimewa)

Beny Riswandi mengatakan ”Nilai positif dari kegiatan business matching ini adalah sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat desa (peternak desa) di Jawa Barat dengan memanfaatkan fasilitas layanan pinjaman dari bank bjb”.

Sebagai informasi dana penyaluran KUR per bulan Mei 2019, KUR Kecil sebesar Rp 601.106.188.495 dengan 3.746 Number of Account (NoA) dan KUR mikro sebesar Rp 18.447.693.000 dengan 843 Number of Account (NoA). (Adv)