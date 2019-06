Launching West Java Calendar of Event 2019, Tiap Dua Hari Ada Satu Even di Jabar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebanyak 262 acara atau even resmi tercantum dalam West Java Calendar of Event 2019 atau Kalender Acara Jawa Barat 2019. Ratusan even tersebut akan meramaikan kepariwisataan di Jawa Barat sampai akhir tahun ini.

Dari 262 even tersebut, even bertema kebudayaan yang akan digelar di Jabar mencapai 85 even, kemudian 83 even bertema kuliner, 24 even bertema olahraga, sebanyak 6 even religius, 113 even seni dan budaya, serta even bertema pariwisata sebanyak 11 acara.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan dengan ramainya berbagai even di Jawa Barat, diharapkan bisa meningkatkan aktivitas pariwisata dan peningkatan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

"Sebanyak 262 festival dalam setahun, artinya tiap 2 hari ada 1 atau 2 kegiatan di Jawa Barat. Even-nya unik-unik, pasti orang akan datang," kata Gubernur yang akrab disapa Emil ini dalam kegiatan Launching West Java Calendar of Event di The Trans Luxury Hotel Bandung, Selasa (25/6/2019).

Gubernur yang akrab disapa Emil ini berharap berbagai even ini dapat menggeliatkan perekonomian masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Even-even ini, katanya, haruslah berkelanjutan setiap tahunnya.

• Heboh, Beredar Kabar Kubu Prabowo Ditawari Kursi Menteri hingga Pimpinan MPR, Begini Kata Jubir BPN

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufik, mengatakan awalnya terdapat 465 event yang ada di Jabar. Namun setelah dilakukan kurasi dari sisi penyelenggaraan, keunikan, dan keberlanjutannya, hanya 262 even yang terjaring.

Dedi mengatakan dari angka tersebut, 35 event di antaranya diselenggarakan di Bogor, Sukabumi, Cianjur, dan Depok. 14 event diselenggarakan di Purwakarta, Subang, Karawang, dan Bekasi. Sebanyak 66 even diselenggarakan di Cirebon, Majalengka, Kuningan, dan Indramayu. Sisanya sebanyak 147 even digelar di Bandung Raya dan Priangan Timur.

Dedi mengatakan tahun ini ada enam even di Jawa Barat yang juga masuk dalam 100 Indonesia Wonderful Calendar of Event 2019, yakni Asia Afrika Festival, Mizan Al Sufi, Pesona Budaya Garut, Ciletuh Geopark Festival, Tour de Linggarjati, dan Festival Budaya Cirebon.

"Tahun ini adalah pertama kalinya West Java Calendar of Event diluncurkan. Sebagai upaya penguatan daya tarik wisata sebagai bagian dari upaya pencapaian target kinerja pariwisata Jabar," katanya.

Dedi mengatakan pihaknya berupaya mencapai target kunjungan wisatawan 2019-2023 untuk mancanegara sebesar 3 juta dan wisatawan dan wisatawan nusantara 60 juta orang. Untuk mencapainya, katanya, pertama melalui perbaikan sarana prasarana dan peningkatan destinasi agar daya tarik wisata semakin menarik dan yang kedua dengan melengkapi event yang menarik bagi wisatawan dan mempromosikannya.

• Pangdam III Siliwangi dan Kapolda Jabar Silaturahmi dengan Ribuan Ulama Jabar-Banten di Tasikmalaya

Seperti yang diketahui bahwa Jawa Barat telah mendeklarasikan sebagai provinsi pariwisata. Dalam deklarasi tersebut diputuskan bahwa pariwisata sebagai lokomotif ekonomi, dengan memakai dua strategi Portopolio Pariwisata Jabar yaitu Nomadic Traveler dan Digital Tourism.

Dengan kedua strategi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Jawa Barat serta apresiasi wisatawan terhadap destinasi pariwisata yang ada di Jawa Barat semakin positif. Target kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2019 mencapai 1.830.000 dan kunjungan wisatawan nusantara 48.000.000.

Dengan jumlah event yang digelar di Jawa Barat ini, diharapkan dapat mendorong PDRB sektor pariwisata setiap tahun dan target hingga 2023 dapat meningkat dua digit. Serta, sinergi pentahelix bisa terjadi sehingga harapan ke depan, penyelenggaraan bisa lebih professional.