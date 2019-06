Pakar Komunikasi Dr Aqua Dwipayana Siang Ini Sharing Komunikasi dan Motivasi di Seskoad Bandung

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pakar Komunikasi Dr Aqua Dwipayana pada Senin (24/6/2019) akan sharing motivasi kepada ratusan siswa Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Gedung Prof Dr Satrio Seskoad Jalan Gatot Subroto 96, Kota Bandung.

Sharing komunikasi itu akan diikuti sebanyak 700 perserta, termasuk 9 peserta dari negara sahabat.

Dr Aqua Dwipayana adalah pakar komunikasi yang sangat inten memberikan sharing komunikasi kepada para prajurit TNI dan anggota Polri.

Dia juga dikenal kerap melakukan sharing komunikasi dengan pegawai sejumah BUMN di Indonesia.

Buku kompilasi cerita soal hikmah silaturahmi "The Power of Silaturahmi" menjadi best seller.

Sharing komunikasi dan motivasi kepada siswa Seskoad di Bandung itu bertujuan meningkatkan kemampuan komunikasi untuk menyukseskan semua aktivitas.