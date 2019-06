Menikmati Menu Serba BBQ di Swiss Restaurant, Bayar Cuma Rp 115 Ribu, Bisa Makan Sampai Kenyang

Beragam menu all you can eat bbq di Swiss Restaurant, Arion Swiss-Belhotel, Jalan Otto Iskandar Dinata No 16 Bandung.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menikmati masakan ala barbaque tentu menjadi pilihan utama banyak orang.

Porsinya yang tidak banyak dan harganya yang cenderung mahal membuat orang harus berpikir dua kali untuk menyantap masakan tersebut.

Tapi tidak demikian dengan Swiss Restaurant. Resto yang berlokasi di Arion Swiss-Belhotel, Jalan Otto Iskandar Dinata No 16 Bandung ini, menawarkan menu all you can eat bbq dengan harga Rp 115 ribu.

Menu all you can eat yang tersedia terdiri dari paha ayam, dada ayam, sayap ayam, chicken brosete, ayam pejantan, ikan nila, ikan kakap, burger ayam, sosis sate, dan sate ayam paprika.

seluruh menu menggunakan bumbu bbq berkualitas yang diolah dengan cara dibakar (grill).

Seorang pengunjung sedang menikmati menu all you can eat bbq di Swiss Restaurant. (Tribun Jabar/ Fasko Dehotman)

Selain itu, anda juga dapat memilih aneka saus pilihan. Di antaranya saus blackpaper, saus bbq, saus krim, saus orange, saus huli-huli (rempah dan nanas), saus madu, dan saus pedas.

Selain itu, juga disediakan menu non bbq yakni spaghetti aglio oilio, nasi kuning, aneka sesayuran, salad, makaroni, roti panggang bawang putih, es krim, dan lainnya. Semuanya bisa disantap sepuasnya sampai kenyang.

Executive Chef Swiss Restaurant, Yaohahau Warae, menuturkan, menu all you can eat di Swiss Restaurant ini mengusung konsep street bbq.

Beragam menu all you can eat bbq di Swiss Restaurant, Arion Swiss-Belhotel, Jalan Otto Iskandar Dinata No 16 Bandung. (Tribun Jabar/ Fasko Dehotman)

"Mulai dari appetizer hingga main course pun tersedia dengan beragam pilihan. Pengunjung yang datang bebas memilih menu yang ingin disantap. Penataan meja buffet yang dipisah-pisah, membuat suasana makan di sini layaknya street food," ujar Warae kepada Tribun Jabar, ditemui di Swiss Restaurant, Sabtu (22/6/2019).

Warae menambahkan, menu all you can bbq di resto tersebut hanya berlaku pada Sabtu malam saja, pada pukul 18.00 WIB-23.00 WIB.

"Di Swiss Restaurant pengunjung bisa menyantap menu bbq sambil memandang indahnya Gedung Pakuan dan suasana Jalanan Kota Bandung di malam hari," kata Warae.