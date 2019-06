Buka-bukaan Hotman Paris Soal Meriam Belliana, Kemungkinan Balikan dan Kata-kata Terakhir Saat Putus

TRIBUNJABAR.ID - Pengacara kondang Hotman Paris buka-bukaan soal mantan kekasihnya, Meriam Bellina.

Hal tersebut disampaikan di acara Hotman Paris Show yang diunggah pada 20 Juni 2019.

Di akhir acara, Hotman Paris ditanya oleh Fairuz selaku bintang tamu mengenai kemungkinan balikan dengan Meriam Bellina.

"Kalau seandainya Nyonya M, tetangga aku itu, ngajak balikan mau enggak?"

Menurut Fairuz, Meriam Bellina adalah sosok wanita yang baik dan sesuai kriteria pacar idaman Hotman Paris.

Ia baik, penyayang, dan pintar memasak.

Hotman Paris mengatakan tak mungkin dirinya dan Meriam Bellina kembali bersama.

Pengacara bergaya glamor itu mengaku masih mengingat kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Meriam Bellina di hari ulang tahunnya.

"Intinya dia bilang, kalau kita kembali apakah cukup hanya saya. Am I enough for you?," ujar Hotman Paris yang menirukan kata-kata Meriam Bellina.

Hotman Paris dengar nama Meriam Bellina (Tribunnews)

Ucapan itu keluar dari bibir Meriam Bellina karena ingin memastikan tak ada orang lain yang ada di hati Hotman Paris.