Boseh, Sepeda Sewa di Kota Bandung Itu Kini Sepi Peminat, Sudah Tak Terlihat Lagi Berseliweran

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bike On The Street Everybody Happy (Boseh) di Kota Bandung sempat heboh sejak diresmikan Wali Kota Bandung yang saat itu dijabat Ridwan Kamil, 13 Februari 2018.

Hari ini, Senin 23 Juni 2019 , deretan sepeda berwarna biru bertuliskan Boseh yang semula banyak peminatnya itu nyaris tak terlihat lagi.

Sepeda sistem sewa menggunakan smart card itu peminatnya berkurang drastis.

Boseh yang diluncurkan sebanyak 350 unit dengan tipe city bike multy speed itu diakui Kepala UPT Pengelolaan Angkutan DISHUB Kota Bandung Yudhiana kini kurang peminat.

"Peminat berkurang mungkin kurang promosi dan malas registrasi, " ujar Yudhiana di Balai Kota, Senin (24/06/2019).

Yudiana mengatakan pihaknya akan gencar mempromosikan dan mempermudah registrasi untuk meningkatkan peminat Boseh.

Warga yang menyewa Bose dikenai biaya sewa Rp 1.000 per jam dan Rp 2.000 jam berikutnya dengan syarat harus meregistrasi dan memiliki smart card.

"Awal peluncuran peminat sehari bisa sampai 150 orang tapi kini hanya sekitar 20-30 orang," ujar Yudhiana.

Yudhiana mengatakan, titik sewa sepeda kini ada di 15 titik dan bulan depan akan diperbanyak menjadi 20 titik.

Boseh dilengkapi dengan GPS dan data peminjam yang tercatat dalam sistem. Dengan begitu aktivitas penggunaan sepeda dapat terlacak.

Selain Boseh, sistem ini juga diaplikasikan pada beberapa fasilitas publik lainnya di Kota Bandung.

