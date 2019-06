Gaya Kasual Lee Min Ho Setelah Pulang dari Wamil, Wajah Tampan yang Pernah Taklukkan Hati Suzy

TRIBUNJABAR.ID - Setelah dua bulan resmi selesai menjalankan wajib milter (wamil), Lee Min Ho belum muncul di drama ataupun film.

Pemain The Legend of the Blue Sea itu memulai wamil pada 12 Mei 2017.

Ia dinyatakan selesai bertugas pada 25 April 2019.

Lee Min Ho tidak bisa bertugas sebagai prajurit tentara aktif.

Karena cedera yang dideritanya, Lee Min Ho hanya boleh bertugas di pelayanan publik.

Bukan karena tak ingin bertugas sebagai tentara, kondisi Lee Min Ho yang pernah mengalami kecelakaan mobil itu tidak mampu menjalankan tugas tentara aktif.

Setelah dua bulan bebas wamil, Lee Min Ho belum sepenuhnya kembali ke dunia hiburan.

Ia lebih aktif menghadiri kegiatan off air.

Salah satunya, Lee Min Ho menghadiri fashion show di Paris.

Ia duduk di antara artis dan tokoh fashion terkenal lainnya.