VIDEO Tempat Bermain di Saat Liburan Sekolah? Yuk Merapat ke Sugarush Carnival

Liburan sekolah masih berlanjut hingga pertengahan Juli 2019, apakah Anda sudah punya ide mau liburan kemana bersama teman-teman?

Hanya diam di rumah tentunya akan membuat liburan Anda menjadi membosankan.

Untuk membuat liburan Anda semakin berwarna, Anda bisa mengunjungi Sugarush Carnival yang berada di Paris Van Java Resort Lifestyle Plac tepatnya berada di lantai Sky Level.

Di area Sky Level ini, pengunjung bisa menikmati berbagai wahana carnival mulai dari Dart Balloon, Hook A Bag, Knock The Can, Pick A Duck, Bucket Toss, Ring Toss, Hoop Shot, Roll A Ball, Bowling (Adult & Kids), Hole In One (Adult & Kids), Bean Bag Toss, Slingshot, Archery, dan masih banyak lagi.

Digital Maketing Executive Paris Van Java, Giani Siti Septarini mengatakan Sugarush Carnival ini diadakan sejak 10 Juni hingga 14 Juli 2019.

"Pengunjung bisa membeli tiket masuk seharga Rp 15.000 bermain sepuasnya sambil menikmati keindaham Curug Langit," ujar Giani saat ditemui di Paris Van Java, Jalan Sukajadi No 131-139, Kamis (20/6/2019).

Alunan musik carnival yang membuat semangat akan membuat mood Anda ikut terbawa suasana.

Permainan yang dihadirkan di Sugarush Carnival bisa Anda lakukan seorang diri atau bisa juga dilakukan bersamaan dengan cara bertanding bersama teman.

Tampak sederhana tapi dikemas dengan menarik dan atraktif membuat pengunjung tampak menikmati setiap permainan yang ada.

Jika Anda lelah bermain, Anda bisa bersantai di area yang telah disediakan. Anda bisa duduk ditemani dengan bantal warna-warni. Area ini juga cocok dijadikan spot foto oleh pengunjung.

"Pengunjung yang gemar foto juga bisa menikmati hamparan bunga matahari di Sunflower festival dengan membeli tiket seharga Rp 10.000 saja," ujar Giani.

Selama ada Sugarush Carnival Giani mengatakan kenaikan pengunjung cukup ramai selama lebaran dan libur sekolah.

"Pengunjung di har biasa mencapi 2.000 dan saat hari libur mencapai 5.000," ujarnya.

Bagi Anda yang ingin mengajak buah hati untuk bermain dan belajar, Anda bisa bermain sambil mengenal satwa di Peacock Park, Dunia Bajing, Dunia Burung Beta Aviary, Cats and Ice Cream, Kidzoo Farm, Apple Bee, Hooray, dan Kidzooona.

Video dan artikel lainnya klik link berikut: https://www.youtube.com/watch?v=CWa5cWl7fWg&feature=youtu.be

Penulis: Putri Puspita Nilawati

Editor: Ichsan

Video Production: Wahyudi Utomo