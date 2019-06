Mengenal Brother in Arms, Program Independen yang Mewadahi Even 50 Komunitas Motor di Bandung

Brother in Arms, program independen yang mewadahi kegiatan even 50 komunitas motor di Bandung.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Terbentuknya komunitas motor tak hanya sebagai ajang kumpul saja, tetapi juga aktif melaksanakan even.

Guna mewadahi komunitas motor menyelenggarakan even besar, Meidi Armadi dari M-Production merintis program independen bernama Brother in Arms.

Sebanyak 50 komunitas dari berbagai tipe motor telah bergabung di Brother in Arms.

Di antaranya adalah Yamaha Aerox 155 Bandung, Skywave Automatic Team Bandung, Brother Matic Indonesia, Xriders Bandung, Mio Club Bandung, Lexi Riders Bandung, Countri MC, ISHD Jawa Barat, Family RX King Club Banudng, KNC Bandung, Bikers Sunda Bandung Community, Ikatan Motor Honda Bandung, dan lainnya.

Ketua Program Brother in Arm, Meidi Armadi, menuturkan, Brother in Arms pertama kali dirintis di Bandung pada 6 April 2019 .

"Dibentuknya Brother in Arms ini juga bertujuan untuk ajang silaturahmi antara sesama komunitas motor di Bandung. Tiap ada even, para komunitas motor Bandung pasti banyak yang berkumpul, sehingga tercipta rasa persatuan yang kuat dari mereka," ujar Meidi kepada Tribun Jabar, ditemui di Sekretariat Brother in Arms, Jalan Pasirwangi Raya No 8, Bandung, Rabu (19/6/2019) siang.

Even kontes modifikasi sepeda motor keren yang diselenggarakan Brother in Arms. (Istimewa)

Beberapa even yang telah diselenggarakan oleh program tersebut yaitu Edukasi Big Bike Custom April, Kompetisi Big Bike Custom, edukasi Sport Bike Custom, Kompetisi Sport Bike Custom, edukasi Matic Bike Custom, dan kompetisi Matic Bike Custom.

Selain disibukan oleh kegiatan even otomotif motor, Brother in Arm juga mengajak para komunitas motor berperan aktif di bidang sosial.

"Kami bersama komunitas sepeda motor lainnya telah melaksanakan beberapa program aksi sosial. Di antaranya adalah bagi-bagi 1.000 takjil saat bulan puas, memberikan santunan ke sejumlah panti asuhan di Bandung, dan berbagi infak kepada fakir miskin," kata Meidi.