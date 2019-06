WIKA Dipercaya Bangun Bandara Internasional Timor Leste, Kini Sudah Diresmikan

kontan.co.id

PT Wijaya Karya Tbk (Persero), biasa dikenal sebagai WIKA, berhasil menyelesaikan pembangunan Bandara Oecusse, Timor Leste yang dikerjakan oleh WIKA, dan diresmikan oleh Presiden Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) Francisco Guterres dan Mari Alkatiri, selaku President of the Authority for Special Administrative Region of Oé-Cusse (RAEOA / Zeesm), di Oecusse, Timor Leste, Selasa (18/6/2019).