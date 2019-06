Dituntut 6 Bulan Penjara, Vanessa Angel Keluar Ruang Sidang Tanpa Sepatah Kata

TRIBUNJABAR.ID- Terkait kasus penyebaran konten asusila, Vanessa Angel dituntut enam bulan hukuman penjara.

Setelah endengar tuntutan hukum yang diajukan jaksa tersebut, Vanessa Angel hanya terdiam.

Jaksa membacakan tuntutan terhadap Vanessa Angel dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (17/6/2019).

Vanessa keluar ruang sidang tanpa mengucap sepatah kata pun. Pandangannya ke bawah. Pertanyaan wartawan juga tak dijawabnya.

Sebelum memasuki ruang tahanan, Vanessa sempat memeluk seorang wanita tim kuasa hukumnya berpamitan masuk ke tahanan.

Kuasa hukum Vanessa Angel, Abdul Malik, mengaku bahwa tuntutan 6 bulan yang dilayangkan oleh JPU terlalu berat.

Sebab, dia menilai selama ini tidak ada saksi-saksi kunci yang dapat dihadirkan.

Tak hanya itu, Malik menganggap beberapa saksi ahli yang dihadirkan pun tidak sesuai fakta persidangan.

"Hanya satu saksi IT, dan saksi IT itu juga bohong juga, yg dari ITS, Jadi dia mengatakan hadir di Polda jam 9.00 WIB, ternyata di BAP nya jam 16.00 WIB. Jadi saksi yang benar itu saksi yang dari hotel," kata Malik, Senin, (17/6/2019).

Tak hanya itu, Malik dan tim berencana melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), bila memang Vanessa Angel dinyatakan bersalah.