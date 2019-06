Kado Mewah Bayi Ruben Onsu dan Sarwendah, Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting Kompak Beri Hadiah Sama

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Anak kedua pasangan selebritas Ruben Onsu dan Sarwendah baru saja lahir melalui operasi caesar pada 5 Juli 2019.

Bayi yang diberi nama Thania Putri Onsu itu lahir di Singapura.

Meski lahir di Singapura, sederet artis menyempatkan menjenguk ke Singapura dan memberikan kado istemewa bermerk kelas dunia.

Lewat kanal YouTube The Onsu Family, Ruben dan Sarwendah pun mengungkap barang-barang mewah dari merek kenamaan dunia yang dihadiahkan untuk anak kedua mereka.

"Oke kita buka. Ini Gucci dari Aunty Ribka. Thank you," ucap Ruben sambil menunjukkan satu set pakaian bayi berwarna putih, seperti dikutip Kompas.com dari video berjudul "The Onsu Family - Unboxing Lahiran Thania", Jumat (14/6/2019).

Hadiah yang senada juga diberikan oleh sejumlah sahabat Ruben dan Sarwendah, dari Nikita Mirzani, Ayu Ting Ting, hingga pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

"Ini dari Nikita Mirzani. Orang kaya luar biasa dikasih Gucci," ucap Ruben.

"Raffi kasih tiga hadiah, Gucci. Thank you Raffi Nagita hadiahnya, Rafathar. Oh so sweet banget," katanya lagi saat membuka kado berisi pakaian dan sepatu bayi berwarna emas.

"Ini dari Ayu Ting Ting, Gucci," ujar Ruben seraya memperlihatkan selimut bayi berbahan wol dari pelantun "Alamat Palsu" itu.

Selanjutnya, Ruben juga menunjukkan kado dari rumah sakit tempat Thania lahir, Thomson Medical, yang memberikan kado berupa sepatu bermerek Young Versace.

Bukan cuma itu, beberapa rekan Ruben dan Sarwendah juga menghadiahkan barang mewah lainnya, di antaranya tujuh pasang kaus kaki Fendi dan tas bayi dari Ivan Gunawan dengan mereka yang sama.

"Ivan Gunawan ngasih Fendi Kids. Waktu Thalia juga dapat tas baby Gucci dari Ivan Gunawan. Sekarang Fendi," ucap Ruben.

Sementara, adik lelaki Ruben, Jordi Onsu, punya hadiah yang tak kalah mewahnya. Sebuah tas dari Dior "Uncle Jordi ngasih Dior. Liat nih Dior yah, luar biasa nih. Uncle Jordi tuh sebenarnya uangnya banyak yah. Tapi kasihan dia enggak ada cintanya," ucap Ruben berkelakar dan membuat Sarwendah bersama putri pertama mereka Thalia tertawa geli.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Deretan Kado Mewah Putri Kedua Ruben Onsu - Sarwendah yang Baru Lahir", https://entertainment.kompas.com/read/2019/06/14/101834910/deretan-kado-mewah-putri-kedua-ruben-onsu-sarwendah-yang-baru-lahir.