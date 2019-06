Instagram Dilaporkan Sempat Gangguan, Berkaitan dengan Sidang di MK? Ternyata Begini Faktanya

TRIBUNJABAR.ID - Media sosial Instagram dilaporkan mengalami gangguan lagi. Tagar Instagram Down atau #InstagramDown pun trending di media sosial Twitter, Jumat (14/6/2019) pagi.

Apakah tagar Instagram Down atau #InstagramDown itu berkaitan dengan rencana pembatasan akses medsos saat sidang sengketa Pilpres 2019?

Dilansir TribunJabar.id dari Tribun-Timur.com, ternyata gangguan Instagram itu terjadi secara global.

Jadi, gangguan Instagram tak hanya terjadi di Indonesia saja.

Saat Instagram diakses melalui ponsel pintar, muncul tulisan "couldn't refresh feed" (tidak dapat menyegarkan umpan).

Sedangkan, ketika diakses di desktop, langsung muncul tulisan "sorry something went wrong (kami mohon maaf, terjadi kesalahan)".

• Mau Tahu Siapa Saja yang Meng-unfollow Instagram Kamu? Coba Pakai Aplikasi Ini

Menurut laman Cnet.com, situs Down Detector sudah mencatat ada 38 ribu laporan pada pukul 03.00 waktu standar pasifik.

Sementara, di media sosial Twitter, sudah ada ratusan ribu cuitan yang menyertakan tagar Instagram Down atau #InstagramDown.

"Everyone coming onto twitter after they saw Instagram was down #instagramdown, (semua kembali ke Twitter setelah mengetahui Instagram down)," tulis @eikveer.

"Welcome back vpn #instagramdown, (selamat datang VPN)," tulis @olsolss.