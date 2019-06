Polytron Raih Penghargaan The Best Digital Customer Service 2019 dari SWA

TRIBUNJABAR.ID - Pesatnya perkembangan dunia digital dan sosial media membuat Polytron makin terus memanfaatkan kanal ini untuk terus berinovasi baik pada produk maupun pada layanannya.

Wadah komunikasi sosial media pun juga makin beragam dimana paltform ini tentunya menciptakan berbagai kemudahan bagi khalayak.

Polytron berusaha meningkatkan kedekatan dengan pelanggan dengan berbagai channel.

Sehingga pelanggan dapat dengan mudah berinteraksi dan berkomunikasi dengan Polytron.

Dengan omnichannel digital kemudahan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.

Polytron saat ini memiliki berbagai sarana komunikasi, yaitu pada facebook @polytronindonesia; twitter @PolytronIndo; instagram @polytronindo; website www.polytron.co.id; layanan e-commerce di www.polytronstore.com; youtube Polytron Indonesia; layanan whatsapp dan perpesanan di nomor 085321005100; email cs@polytron.co.id; dan sambungan telpon bebas pulsa di nomor 0 800 1 100999.

Keseriusan dan responsif Polytron dalam membangun omnichannel digital dan layanan konsumen inilah yang membuat Polytron terpilih sebagai The Best Digital Customer Service In Electronics Industry pada ajang Most Engage Brand in Indonesia Digital World 2019 yang diselenggarakan di Jakarta oleh Majalah Mix Marcomm dari Swa Media Group.

Selain dari komunikasi, pada website www.polytron.co.id juga memberikan layanan informasi produk, mulai dari keunggulan produk hingga spesifikasi produk yang lengkap mulai dari audio, video, home appliances dan handphone.

Berbagai campaign yang dibangun Polytron pun terbilang cukup berhasil dibawakan di sosial media mulai dari campaign “Semarak Polytron” yang dijalankan pada tahun 2017 hingga campaign “Garansi Televisi Lima Tahun” dengan tagar #5tahunbebasgalau.

Eddy Ariawan selaku Consumer Electronics Group Head dari Polytron sesuai dengan rilis yang diterima Tribun Jabar, Selasa (11/6/2019), menyampaikan bahwa saat ini dunia sosial media sangat erat kaitannya dengan pemasaran, sehingga untuk memuluskan startegi maka Polytron sangat membutuhkan sosial media baik untuk sarana berkomunikasi maupun untuk edukasi produk. (*)