Tim polo air Jabar untuk PON di Papua belum terbentuk, tapi kerangka tim sudah ada.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tim polo air Jawa Barat untuk Pekan Olahraga Nasional PON XX 2020 di Papua hingga kini belum terbentuk.

Menurut Sekretaris Umum Pengurus Daerah Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Jawa Barat, Vera Ariessa, pembentukan tim secara kesatuan tetap masuk di PRSI, tapi untuk even di PON masing-masing cabang olahraga memiliki ketentuan sendiri.

“Ada tim polo air, tapi secara tim polo air Jabar belum resmi dikukuhkan,” ujar Vera, di GOR Sasakawa, Komplek GOR Pajajaran, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Minggu (9/6/2019).

Vera mengatakan, nanti pihaknya akan menyampaikan nama nominasinya ke KONI dan sekarang masih seleksi degradasi, karena ia ingin memilih atlet terbaik Jabar.

“Kalau kerangka tim sudah ada, tapi tetap ketentuannya hingga entry by name. Jadi limitnya di situ, selama belum entry by name masih bisa buka tutup,” kata Vera.

Kalau sudah entry by name, kata Vera, tidak bisa lagi mengubah komposisi tim.

“Kami memang belum launching tim PON, tapi kalau sudah waktunya kami pasti akan launching,” kata dia.

Vera mengaku, akan mengikuti target dari KONI kapan harus membentuk tim seratus persen.

“Kami masih menunggu dan mengikuti ke arah sana, karena waktu ini berharga sekali,” ucapnya.

