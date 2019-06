Cari Baju Lebaran? Yuk Serbu Double Midnight Sale Malam Ini di Paris Van Java

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mau belanja baju lebaran? Yuk datang saja ke Paris Van Java karena malam ini atau Jumat (31/5/2019) malam, akan ada double midnight sale lho.

Digital media Paris Van Java, Muthia Fani mengatakan diskon sebesar 70% bisa didapatkan pengunjung yang datang ke mall ini.

"Ada 250 tenant yang ikut acara double midnight sale ini. Diskon yang diberikan yaitu up to 70% mulai dari pukul 20.00-24.00 WIB," ujar Muthia saat ditemui di Paris Van Java, Jalan Sukajadi No 131-139, Kota Bandung, Jumat (31/5/2019).

Double midnight sale ini akan diadakan mulai hari ini dan besok malam.

Pantauan Tribun Jabar di Paris Van Java, pengunjung tampak sudah mulai ramai di area Sky Level.

Berbagai jenis pakaian muslimah dan kebutuhan wanita seperti aksesoris dan dress cantik memenuhi tenant yang ada.

Selain di Sky Level, outlet H&M pun tampak sudah ramai dipenuhi pengunjung.

