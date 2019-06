20 Ucapan Selamat Idul Fitri atau Lebaran 2019 dalam Bahasa Inggris, Lengkap dengan Terjemahannya!

TRIBUNJABAR.ID - Sebentar lagi, umat Muslim akan menyambut hari kemenangan Idul Fitri atau Lebaran 2019.

Biasanya, Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2019 ini juga dimanfaatkan untuk bermaaf-maafan dengan sahabat hingga anggota keluarga yang berjauhan.

Seseorang akan mengirimkan ucapan selamat dan permintaan maaf dalam Idul Fitri atau Lebaran 2019 ini via internet.

Ada yang mengirimkannya melalui media sosial seperti Instagram atau Facebook, ada pula yang mengirimkannya melalui aplikasi perpesanan instan WhatsApp.

Nah, bagi Anda yang hendak mengirimkan ucapan selamat atau permintaan maaf Idul Fitri Lebaran 2019, berikut TribunJabar.id telah memilah beberapa ucapan dalam Bahasa Inggris.

• Menteri PUPR Pastikan Infrastruktur untuk Mudik Lebaran Telah Siap

Ucapan selamat Idul Fitri atau Lebaran 2019 dalam Bahasa Inggris ini, disertai pula terjemahannya.

Langsung saja, dilansir dari berbagai sumber, Rabu (29/5/2019) berikut adalah kumpulan ucapan Idul Fitri atau Lebaran 2019 dalam Bahasa Inggris:

1. Happy Eid Mubarak. Let us forget our mistake in the past with all the forgiveness and may God gives us abundantly of happiness and prosperity ahead.

(Selamat hari raya Idul Fitri. Mari kita lupakan kesalahan di masa lalu dengan maaf memaafkan dan semoga Allah memberikan kita kebahagiaan dan kemakmuran yang melimpah ke depannya).

2. Happy Idul Fitri. Wishing you an Eid that brings you a lot of cheerful, happiness and affluence.

• Sambut Idulfitri 1440 H, PLN Promo Gemerlap Lebaran Kembali Hadir untuk Kemudahan Warga