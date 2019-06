Lengkap! Daftar Tarif Tol Trans Jawa untuk Mudik Lebaran 2019, Jangan Sampai Kehabisan Saldo E-Toll

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tinggal menghitung hari, lebaran 2019 sebentar lagi akan tiba,

Untuk itu, bagi Anda yang akan hendak pergi mudik, segera persiapkan diri untuk perjalanan panjang saat mudik lebaran 2019.

Terutama bagi Anda yang hendak mudik lebaran 2019 menggunakan Tol Trans Jawa.

Tol Trans jawa ini diperkirakan akan menjadi jalur mudik favorit, yang akan banyak digunakan pemudik pada Lebaran 2019.

Untuk aktisipasi persiapan mudik lebaran 2019, baiknya Anda mengantisipasi dengan menyimak tarif Tol Trans Jawa.

Tol Trans Jawa sudah resmi beroperasi dari Merak hingga Purbolinggo dan sudah berbayar penuh.

Untuk itu, simak tarif tol Trans Jawa agar Anda dapat menyiapkan saldo.

Berikut rincian tarif Tol Trans Jawa untuk mobil probadi atau Golongan I, dikutip Tribunjabar.id dari Kompas.com :

Merak-Probolinggo

1. Merak-Probolinggo Rp 775.500

2. Merak-Cirebon (via GT Kanci) Rp 192.000

3. Merak-Cirebon (via GT Palimanan) Rp 180.000

4. Merak-Semarang Rp 397.500

5. Merak-Solo Rp 474.500

6. Merak-Surabaya Rp 723.500

7. Merak-Pasuruan (Grati) Rp 775.500

Jakarta-Probolinggo

1. Jakarta-Probolinggo Rp 727.500

2. Jakarta-Cirebon (via GT Kanci) Rp 144.000

3. Jakarta-Cirebon (via GT Palimanan) Rp 132.000

4. Jakarta-Semarang Rp 349.500

5. Jakarta-Solo Rp 426.500

6. Jakarta-Surabaya Rp 675.500

7. Jakarta-Pasuruan (Grati) Rp 727.500

8. Jakarta-Merak (via JORR) Rp 63.000