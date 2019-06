Sudah Dandan Cantik Seperti Jasmine, Aurel Hermansyah Malah Dikritik, Disinggung Soal Aurat Terbuka

TRIBUNJABAR.ID - Putri Anang Hermansyah, Titania Aurelie Nurhermansyah atau yang akrab disapa Aurel Hermansyah mendadak menjadi perbicangan hangat warganet di media sosial, khususnya Instagram.

Adapun Aurel Hermansyah menjadi perbicangan warganet setelah ia mengunggah fotonya di Instagram dengan berdandan ala Jasmine, tokoh dalam serial Aladdin.

Dalam foto unggahannya itu, Aurel Hermansyah tampak menggunakan pakaian khas karakter Jasmine dalam serial Aladdin tersebut.

Hal itu tampak mulai dari gaya rambut Aurel Hermansyah yang mengikuti model rambut Jasmine.

Tokoh Jasmine (Sweety High)

Kemudian busana yang dikenakan Aurel Hermansyah pun tampak mirip dengan busana yang digunakan tokoh Jasmine dalam serial Aladdin tersebut.

Selain itu, fotonya bergaya ala tokoh Jasmine itu turut diberikan kepsyen oleh Aurel Hermansyah.

• VIDEO Pose Seksi Ashanty Gunakan Pakaian Ketat Panen Kritikan, Unggahan Anang Jadi Perbincangan

• Wajah Ashanty Dibilang Bengkak Sebelah Seperti Habis Dipukuli, Unggahan Anang Jadi Perbincangan

• Ada Apa? Postingan Terbaru Aurel Hermansyah di Instagram Tiba-tiba Jadi Perbincangan Hangat Warganet

"Let me share this whole new world with you (Biarkan saya membagikan seluruh dunia baru ini dengan Anda)." tulis Aurel Hermansyah pada foto unggahannya di Instagram, Sabtu (25/5/2019).

Sementara itu, foto Aurel Hermansyah berdandan ala Jasmine tersebut mendapat banyak respons positif.

Namun, tak sedikit juga yang justru memberikan kritik pedas terhadap Aurel Hermansyah.

Pasalnya, foto Aurel Hermansyah berdandan seperti Jasmine tersebut dianggap terlalu seksi, hingga banyak warganet menyinggung soal aurat terbuka.