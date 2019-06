Mau Tampil Beda saat Lebaran? Pakaian Ala Nusantra Klambi Koe Ini Unik dan Beda

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ingin tampil beda saat Hari Raya Idulfitri? Yuk gunakan kain nusantara saja.

Busana kaftan dan gamis biasanya dijadikan pilihan saat Hari Raya.

Namun jika Anda ingin tampil beda, Anda bisa menggunakan tampilan etnik bergaya Nusantara.

Pilihan pakaian ala Nusantara bisa Anda temukan di Klambi Koe milik Wahyuning Hoedayanti.

Di acara celebrity yard sale and charity bazaar, Wahyuning memperkenalkan koleksi busana yang dipadukan dengan kain nusantara lewat gelaran fashion show.

Terdapat enam koleksi dengan gaya yang berbeda ditampilkan dalam fesyen show ini.

Wahyuning mengatakan ide memadukan kain Nusantara ini karena Ia menyukai kain tradisional.

• Esteban Vizcarra Ungkap Kondisinya Kini, Ingin Cepat Main Gara-gara Bobotoh

"Saya menggunakan kain lurik, kain batik Jawa Barat, Toraja, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan kain Nusa Tenggara Barat. Kainnya saya beli secara online dan saya produksi di Bandung," ujar Wahyuning saat ditemui di Four Point By Sheraton, Jalan Ir H Djuanda No 46, Rabu (22/5/2019).

Keunikan dari busana dari Klambi Koe ini adalah setiap bajunya tidak beragam alias dibuat dengan tidak sama.

Wahyuning hanya membuat dua atau tiga jenis busana saja untuk setiap modelnya.

"Pakaian etnik seperti ini juga cocok digunakan Hari Raya. Modelnya memang tidak khusus untuk pakaian muslimah tetapi bisa dipadukan dengan daleman lagi jika digunakan untuk hijab," ujarnya.

Dalam satu busana, Wahyuning bisa memadukan dua jenis kainn yang berbeda sehingga tampilannya unik dan eye catching.

• Mapolsek di Sampang Rata dengan Tanah, Warga Sebut Siapa Pembakarnya

Pengguna pakaian ini bisa digunakan untuk kalangan anak muda dan orang tua.

"Anak muda juga banyak yang suka apalagi kain yang bentuknya sudah menjadi outer dan blouse yang simple dan casual," ujarnya.

Harga busana dari Klambi Koe ini dijual dengan harga Rp 300.000 hingga satu juta saja.