Marc Marquez Finis Terdepan, Berikut Hasil MotoGP Prancis 2019
Marc Marquez (Repsol Honda) menjadi pembalap tercepat pada balapan MotoGP Prancis 2019 di Sirkuit Le Mans, Prancis, Minggu (19/5/2019).
TRIBUNJABAR.ID - Marc Marquez (Repsol Honda) menjadi pembalap tercepat pada balapan MotoGP Prancis 2019 di Sirkuit Le Mans, Prancis, Minggu (19/5/2019).
Pembalap Repsol Honda tersebut finis di urutan pertama, diikuti Andrea Dovizioso (Ducati) dan Danillo Petrucci pada posisi kedua dan ketiga.
Tampil dari pole position, dikutip dari BolaSport.com, Marquez tampil dominan sepanjang balapan.
Sebaliknya, perebutan posisi kedua antara Dovizioso, Petrucci, dan Jack Miller berlangsung ketat.
Jalannya balapan
Marc Marquez yang menduduki pole position sanggup mempertahankan posisinya hingga lap ke-5.
Namun, situasi tersebut berubah ketika Jack Miller (Pramac Racing) menyalipnya.
Situasi balapan di barisan depan pun menjadi lebih seru. Miller dan Marquez bersaing ketat di posisi pertama dan kedua.
Mereka ditempel oleh Andrea Dovizioso (Ducati) dan Valentino Rossi (Yamaha) yang menyalip Danillo Petrucci (Ducati) di posisi keempat.
Kesabaran Marquez berbuah positif setelah dia kembali meraih posisi terdepan usah sanggup melewati Miller.
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