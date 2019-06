Ternyata Baim Wong PDKT ke Paula Lewat DM Instagram, Bahkan Awalnya Lama Dibalas, Begini Isinya

TRIBUNJABAR.ID - Ternyata, artis peran Baim Wong melakukan PDKT atau kenalan dengan Paula Verhoeven via pesan langsung atau direct message (DM) di Instagram.

Baim Wong sendiri lah yang membongkar isi percakapan dirinya dan Paula Verhoeven lewat DM Instagram.

Di kanal Youtube-nya, Baim Paula, Baim Wong menunjukkan, DM Instagram tersebut dikirim ke akun Paula Verhoeven pada 21 Maret tahun lalu.

"Hii Paula," begitu isi DM Baim Wong ke Paula.

• Kemurahan Hati Baim Wong, Suami Paula Verhoeven, Bagi Rezeki untuk Pengemis dan Tak Ingin Direkam

Baim juga memasukan emoticon tersenyum di emot tersebut.

Namun, Paula tak langsung membalas DM tersebut.

Dikirimkan pukul 14.06, Paula baru membalas DM tersebut pada pukul 20.16.

"Hi you back," tulis Paula Verhoeven.

Isi DM Baim Wong dan Paula (Youtube Baim Paula)

Saat membacakan DM tersebut, Baim Wong tertawa berkali-kali.

"Lagi shooting? km kenal ilmira udah lama? sorry kalau message ya. maap kl ga sopan. so sorry," tulis Baim Wong dalam DM tersebut.