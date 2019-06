Jalur Lembang Macet, Polisi Sudah 13 Kali Lakukan One Way

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Pulloh Anwari

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Jalan pertigaan tepatnya di Jalan Raya Lembang dan Jalan Grand Hotel Lembang, Kabupaten Bandung Barat masih terjadi kemacetan hingga pukul 20.22 WIB, Kamis (6/6/2019).

Dari pantauan Tribun dari arah pasar Panorama hingga ke pertigaan jalan Jalan Raya Lembang dan Jalan Grand Hotel mengalami kemacetan yang didominasi kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua serta di pertigaan Beatrix juga mengalami kemacetan.

Menurut Kapolres Cimahi, AKBP Rusdy Pramana S mengatakan untuk mengurai kepadatan kendaraan yang terjadi sejak tadi pagi timnya sudah melakukan sistem one way dari Bandung mengarah ke Lembang maupun sebaliknya sebanyak 13 kali hingga malam hari.

"13 kali one way yang dilakukan dari bawah ke atas dan sebaliknya. One way cukup efektif menguras arus kepadatan, one way pendek dari simpang grand hotel lembang sampai beatrix, dari Panorama ke Beatrix," Ujar

Rusdy mengatakan melakukan one way atau satu arah dilakukan situasional dilihat dari panjang kemacetan tersebut.

Banyak objek wisata di sekitar Lembang cukup efektif untuk mengurai kemacaten dititik jalan seperti Jalan Raya lembang, Jalan Grand Hotel dan pertigaan beatrik.

Rusdy menambahkan pihaknya menerjunkan personel dan dibantu dinas terkait yang terlibat dalam operasi ini sebanyak 703 personel.

"Obyek wisata ada penebalan personel, selain one way baik dari Polsek dan Polres Cimahi serta dinas terkait. Total yg terlibat pada operasi ini 703 personel tersebar di beberapa titik di Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat seperti di Lembang, Padalarang, Cimahi Kota dan perbatasan Bandung-Cinajur dan Subang, mulai H-7 sampai akhir operasi," Ujarnya

Rusdy mengatakan terkait arus balik daerah Padalarang puncaknya diprediksi pada Jumat (7/6/2019) dan Sabtu (8/6/2019).

Sementara itu, terkait tempat wisata dan para pengendara, Rusdy mengimbau untuk tertib dalam berlalulintas seperti tidak parkir dipinggir jalan.

"Imbauan kepada pengelola wisata tolong perhatikan ruang parkir dan jangan parkir dipinggir kami imbau karena itu cukup ganggu dan buat perlambatan arus," Ujarnya.

Caption : Suasana pertiga Jalan Grand Hotel dan Jalan Raya Lembang sekitar pukul 20.22 WIB Kamis (6/6/2019) masih terjadi kemacetan.