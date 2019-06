BELUM TERLAMBAT Kirim Ucapan Mohon Maaf dan Selamat Idul Fitri, Versi Bahasa Inggris dan Artinya

TRIBUNJABAR.ID - Hari Idul Fitri atau Lebaran 2019 menjadi kesempatan untuk saling memaafkan.

M Quraish Shihab dalam Wawasan Alquran - Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat mengatakan kata fithr antara lain berarti asal kejadian, agama yang benar atau kesucian.

Maka dari itu, Idul Fitri atau Lebaran 2019 dapat disimpulkan sebagai kembalinya kita kepada keadaan suci atau keterbatasan dari segala dosa dan noda sehingga berada dalam kesucian.

Sesuai artinya, umat Muslim yang ingin kembali suci akan meminta maaf.

Karena keterbatasan waktu dan tempat, Anda bisa mengirimkan pesan ucapan mohon maaf melalui aplikasi chatting.

Misalnya, WhatsApp, SMS, Line, dan aplikasi lainnya.

Selain itu, Anda juga bisa mengunggah ucapan mohon maaf melalui status media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter.

Agar berbeda dari biasanya, Anda bisa menggunakan ucapan mohon maaf Idul Fitri atau Lebaran 2019 dalam bahasa asing.

Berikut Tribun Jabar rangkum ucapan mohon maaf Idul Fitri.

ilustrasi waktu dan jadwal berbuka puasa (Pixabay)

1. I would like to ask for forgiveness for every mistake I’ve done (Saya mohon maaf atas segala salah yang saya perbuat)