Kolaborasi Gojek dan Alamat.com Hadirkan Go-Ngaso, Tempat Rehat Pemudik, Ini Lokasinya

Gojek X Alamat.com hadirkan Go Ngaso selama mudik

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mudik merupakan momen yang sangat istimewa bagi sejumlah warga di Indonesia.

Selama perjalanan mudik terkadang banyak kendala-kendala yang kerap dialami selama perjalanan, seperti kemacetan, ketersediaan makanan di rest area, kebutuhan untuk cek kendaraan dan lain-lain.

Menyambut momen mudik Lebaran tahun ini, Gojek bekerjasama dengan Alamat.com menghadirkan Go- Ngaso, sebuah posko rehat yang menyediakan layanan terpadu dan pengalaman yang nyaman bagi pemudik.

Delapan titik rest area jalur mudik Trans Jawa ini mencakup Rest Area KM 88A Cipularang, Rest Area KM 207 A Cirebon, Rest Area KM 397A dan KM 391 A Batang, Rest Area KM 519 A Masaran Sragen, Rest Area KM 538 A Ngrampal Sragen, Rest Area KM 597 A Madiun, Rest Area KM 725 A Gresik.

Gojek bersama Alamat.com sebagai mitra program ini juga menyediakan direktori bagi para pemudik untuk menemukan rest area serta rangkaian informasi terkait fasilitas-fasilitas umum yang berguna.

"Inisiatif ini kami harap dapat turut mendukung agenda pemerintah dalam memastikan alur perjalanan mudik yang aman, lancar, dan tertib bagi masyarakat," ujar Panji W. Ruky, VP Public Policy & Government Relations Gojek pada rilis yang diterima Tribun Jabar, Selasa (4/5/2019).

Untuk layanan Go - Food di Go- Ngaso pengunjung dapat membeli makanan siap saji yang disediakan oleh mitra Go- Food di sekitar rest area terdekat.

Sedangkan bagi para pemudik yang merasa kelelahan akibat perjalanan jauh dapat memanfaatkan layanan Go- Massage untuk layanan pijat punggung ekspres, serta menikmati layanan cuci mobil melalui Go- Auto secara gratis.

• Sejumlah Warga Depok Salat Id Tadi Pagi, Padahal Pemerintah Menetapkan Lebaran Besok

"Puluhan mitra merchant UMKM kami gandeng dalam inisiatif ini dimana mereka akan menyediakan makanan cepat saji bagi puluhan ribu pemudik. Ini menjadi salah satu inovasi kami dalam terus mencari cara untuk mendukung usaha kuliner mitra Go-Food," ujar Senior Marketing Manager Go- Food, Marsela Renata.