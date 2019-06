Diperpanjang, One Way di GT Cikatama Sampai Tol Batang-Semarang Kembali Berlaku H-2 Lebaran

Penerapan sistem one way di ruas tol Cipali pada H-2 Lebaran, Senin (3/6/2019)

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, KARAWANG - Rekayasa arus lalu lintas one way masih diberlakukan pada Senin (3/6/2019) sejak pukul 06.30 WIB.

Pemberlakuan sistem one way di H-2 lebaran ini pun di luar rencana awal. Karena semula one way hanya diberlakukan Kamis (30/5/2019) hingga Minggu (2/6/2019).

Mendapat diskresi itu, PT Jasa Marga sebagai pengelola tol membuka GT Cikampek Utama (Cikatama) sebagai titik awal one way secara maksimal.

Hal itu guna memperlancar pemberlakuan sistem one way dari arah Tol Jakarta - Cikampek KM 70 hingga KM 414 GT Kalikangkung, Jalan Tol Batang-Semarang.

Corporate Communications Department Head, Irra Susiyanti, menyebut bahwa one way hari ini diberlakukan lebih cepat.

"Pemberlakuan one way di hari keempat ini juga maju lebih awal dari yang telah direncanakan sebelumnya (pukul 09.00 WIB)," kata Irra melalui rilis pers yang diterima Tribun Jabar.

• Diperpanjang, One Way Kembali Diberlakukan Hari Ini di Tol Cipali Sambut H-2 Mudik Lebaran

Menurut pantauan Tribun Jabar, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju timur Jawa melalui GT Cikatama terpantau ramai lancar.

Di gerbang tol baru pengganti GT Cikarut pun terlihat antrean beberapa kendaraan saja.

Irra mengimbau kepada para pengemudi berhati-hati dalam berkendara dengan perhatikan rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan.

Selain itu, agar perjalanan mudiknya tidak terganggu maka pihaknya meminta pemudik yang menggunakan jalur tol memastikan kecukupan saldo uang elektronik dan BBM sebelum memasuki jalan tol agar perjalanan lebih nyaman.

Diketahui, melalui rilis pers pula Kakorlantas Polri, Irjen Pol Refdi Andri, menyebut alasan masih diberlakukannya sistem one way.

Menurut prediksinya, masih banyak pemudik yang belum meninggalkan Jakarta pada H-2 Lebaran ini.

"Berdasarkan masih banyaknya kendaraan yang belum keluar dari Jakarta, diprediksi ada sekitar 90 ribu kendaraan maka one way tetap akan diberlakukan," kata Refdi.

Sistem one way rencananya berlaku pukul 06.00 hingga 21.00 WIB dan dapat diperpanjang berdasarkan situasi di lapangan.

• Kemacetan Saat Mudik di Cimahi Hanya Terjadi Saat Sore Hingga Malam Hari

• Kecelakaan Beruntun Saat Mudik, Truk Hantam 7 Mobil di Tol Tembalang, 5 Orang Luka Ringan