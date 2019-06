One way di Tol Trans Jawa diperpanjang hingga KM 414, GT Kali Kangkung, Semarang.

Pemberlakuan one way Tol Cipali, Sabtu (1/6/2019).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, KARAWANG - Direktur utama PT Jasa Marga, Desi Arryani, mengatakan rekayasa arus lalu lintas berupa sistem one way diperpanjang hingga Tol Trans Jawa KM 414, Gerbang Tol (GT) Kali Kangkung, Semarang.

Diketahui, sistem satu arah dari Jakarta menuju Jawa via Tol Trans Jawa semula diberlakukan mulai dari Tol Japek KM 69 hingga KM 263 GT Brebes Barat.

Hal tersebut dikatakannya saat ditemui di Pos Jasa Marga di Gerbang Tol Cikampek Utama (Cikatama), Karawang pada Sabtu (1/6/2019).

"Diskresi kepolisian one way diperpanjang lagi sampai Kali Kangkung, Semarang, jadi kalau sudah one way, sih, lancar," kata Desi.

Dia menambahkan, diberlakukannya sistem one way ini menjadi salah satu solusi kepadatan di ruas tol yang disebabkan pemudik yang beristirahat di bahu jalan.

Menurut Desi, saat kedua arah dalam keadaan normal, banyak kendaraan pemudik yang terparkir di sisi jalan tol.

Ini termasuk di lokasi rest area yang sering dipadati oleh pemudik untuk beristirahat dan antrean masuknya mengular ke jalur tol.

Situasi itulah yang menjadi salah satu penyumbang arus lalin tersendat dan berbuah kemacetan.

"Saat one way, rest area di lajur A dan di lajur B bisa digunakan, jadi kontribusi akibat masyarakat berhenti di bahu jalan dan ke rest area jadi hilang," ujar dia.

Melalui rilisan pers yang diterima Tribun Jabar, one way mulai diperpanjang lebih dari 100 kilometer hingga KM 414 pada pukul 11.30 WIB.

Diperpanjangnya sistem one way hingga Semarang itu karena peningkatan volume lalu lintas kendaraan yang menuju ke arah Timur sejak dini hari terjadi di beberapa titik hingga berakibat kepadatan.

Saat ini jalur tol Japek hingga Palimanan masih terpantau ramai lancar dan terjadi kepadatan di sejumlah titik, terutama di sekitar rest area.

"Selain one way, diberlakukan juga contraflow di Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek yaitu di titik awal Km 34+800 sampai dengan Km 70 yang terintegrasi langsung dengan one way di GT Cikatama," kata Corporate Communications Department Head PT Jasa Marga, Irra Susiyanti melalui rilisan pers.

